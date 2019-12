Brescia-Lecce è da record: 15 titolari su 22 sono italiani

La 16esima giornata di Serie A si è aperta con la sfida salvezza tra Brescia e Lecce. Una partita fondamentale per la classifica, e di sicuro interesse per il ct della Nazionale, Roberto Mancini. Nel match del Rigamonti, infatti, si è registrato il record di giocatori italiani in campo dal primo minuto: ben 15 su 22. Otto sono del Brescia, sette del Lecce. Gli unici stranieri di Corini il venezuelano Chancellor, il rumeno Mateju e l’albanese Ndoj. Quattro invece per Liverani: il brasiliano Gabriel, il greco Tachtsidis, lo sloveno Majer e l’ucraino Shakhov.