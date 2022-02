Brescia, Inzaghi è in campo a Torbole per dirigere l’allenamento

Nessuna sorpresa, Filippo Inzaghi è in campo a Torbole a dirigere l’allenamento pomeridiano del Brescia. In mattinata era stato un suo assistente, Simone Baggio, e presiedere la seduta.

Nel pomeriggio, le Rondinelle si sono ritrovate in campo alle 14.30, per la sessione pomeridiana. Filippo Inzaghi è arrivato intorno alle 14.45, accompagnato dal ds Marroccu e alle 15.05 è entrato in campo a dirigere la seduta.

Dopo le vicende di questo inizio settimana, con il suo esonero, la chiamata di Lopez, il rifiuto dell’argentino, è Inzaghi a continuare il lavoro del Brescia, impegnato domenica 13 febbraio alle 15.30 nella gara interna contro l’Alessandria.

Foto: Sito Brescia