Brescia-Inter, Joronen dà forfait: Corini senza il suo portiere titolare

Brutte notizie in casa Brescia a poche ore dall’anticipo del turno infrasettimanale della decima giornata di campionato contro l‘Inter. La formazione di Eugenio Corini, come appreso dall’elenco dei convocati pubblicato sul sito ufficiale del club, dovrà fare a meno del portiere titolare Jesse Joronen. L’estremo difensore finlandese, a causa di una botta ricevuta in allenamento, salterà l’incontro di questa sera. Questi i 19 calciatori convocati da Eugenio Corini per questa sera:

22 Alfonso – 12 Andreacci – 2 Sabelli – 29 Semprini – 15 Cistana – 5 Gastaldello – 19 Mangraviti – 26 Martella – 3 Mateju – 25 Bisoli – 6 Ndoj – 4 Tonali – 28 Romulo – 8 Zmrhal – 18 Ayé – 9 Donnarumma – 7 Spalek – 21 Matri – 45 Balotelli.

Foto: Twitter ufficiale Brescia