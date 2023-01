Brescia in silenzio stampa: Clotet di nuovo in discussione

Dopo la sconfitta in casa contro il Como, Massimo Cellino ha deciso di mettere tutto il Brescia in silenzio stampa. Ora Clotet (due sconfitte consecutive su due partite in casa dal suo ritorno) rischia un nuovo esonero. Aglietti è ancora sotto contratto con le Rondinelle, e non è da escludere una nuova chiamata. Cellino dovrà prendere di nuovo una decisione.

Foto: Clotet