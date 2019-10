Brescia in ansia per Dessena: il centrocampista in lacrime, fuori in barella

Brutte notizie per il Brescia di Eugenio Corini. Daniele Dessena ha dovuto lasciare il campo per un brutto infotunio alla caviglia destra. L’ex calciatore del Cagliari è infatti stato colpito duro da Pulgar in un contrasto, in particolare nello stesso punto nel quale ha già avuto parecchi problemi, tra cui anche una frattura. La caviglia di Dessena ha fatto un movimento innaturale ed è per questo che tra le lacrime e in barella il ragazzo ha abbandonato il campo.

Foto: Twitter ufficiale Brescia