Brescia, Balotelli salterà le prime quattro giornate di campionato

In attesa dell’ufficialità, i tifosi del Brescia dovranno attendere più di un mese prima dell’esordio ufficiale di Balotelli con la maglia delle “Rondinelle”. Questo in virtù dell’espulsione diretta ottenuta nell’ultima giornata di Ligue 1, a causa di un brutto fallo su Congré durante Marsiglia-Montpellier. Balotelli è stato squalificato dal Giudice Sportivo francese per quattro gare, che dovrà come da regolamento scontare nel campionato in cui giocherà in questa stagione.

Foto: FIGC