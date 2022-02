Brentford, si presenta Eriksen: “Spero che mi trattino come gli altri. Voglio che da ora si parli del calciatore”

Christian Eriksen è è stato presentato dal Brentford nel pomeriggio.

Queste le parole del centrocampista danese in conferenza: “Mi sono preso tutto il tempo di cui avevo bisogno, mi sono concentrato sulla famiglia. Con Frank ci sono state delle conversazioni telefoniche, mi ha voluto fortemente. Il debutto? Non lo so, non mi aspetto di giocare subito 90 minuti, ma spero che non ci voglia molto”.

Il danese scherza sul defibrillatore: “Mi sento normale. L’unico problema è negli aeroporti, con i sistemi di sicurezza. Spero che con il tempo si parlerà sempre più di calcio e meno di quanto è accaduto in estate. Spero che mi trattino come tutti gli altri. Mi è stato dato il via libera e non dovete preoccuparvi per me. Se ci fossero state delle preoccupazioni non sarei tornato a giocare. Mi sento pronto al 100%”.

Su Conte: “È stata la prima persona che ho visto quando sono sceso dal taxi, è stato un po’ strano. Penso che fosse anche sorpreso anche lui. Ho sempre avuto un buon rapporto con Conte”.

Foto: Twitter Brentford