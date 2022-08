Brentford, Frank accoglie Damsgaard: “Potenziale enorme, qui può crescere”

Mikkel Damsgaard è un nuovo calciatore del Brentford. Il tecnico del club inglese, Thomas Frank, dopo l’ufficialità, ha Dao il benvenuto al talento danese ex Sampdoria dichiarando: “È un altro acquisto classico del Brentford: un giovane calciatore dal grande potenziale. Possiamo aiutarlo a raggiungere il suo livello più alto. Pensiamo che possa giocare come “numero 8” nel 4-3-3 o come “numero 10”. Può anche giocare come ala. Lo useremo nel modo in cui penseremo possa rendere al meglio. Ha un gran carattere, vuole lavorare sodo e vuole migliorarsi“.

Foto: Brentford Instagram