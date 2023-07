Bremer: “Voglio rimanere alla Juventus. La prima cosa è arrivare in zona Champions”

Il difensore della Juventus Bremer ha rilasciato un’intervista, a reti unificate, a La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e a Tuttosport. Il centrale brasiliano ha parlato così della Juve: “Mi volevano in Premier, ma io voglio rimanere alla Juventus, che è la miglior squadra in Italia. Siamo un gruppo in costruzione, la prima cosa è arrivare in zona Champions” ha detto Bremer. “La Champions è la Champions – continua il difensore – ma dobbiamo guardare il lato positivo, si gioca una volta a settimana, c’è la possibilità di allenarsi di più e migliorare”. Su Allegri: “Ho imparato tanto da lui tatticamente, ha molto da insegnarmi. In questo precampionato stiamo lavorando tanto sull’intensità”. Infine, sul campionato: “Il Milan ha preso giocatori che sanno giocare a pallone, sono bravi nello stretto e hanno attaccanti forti. Per lo scudetto siamo in 4: noi, le due milanesi e il Napoli”.

Foto: Twitter Juve