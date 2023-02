Bremer: “Vogliamo l’Europa League. Non cerco alibi, contro Monza e Napoli ho fatto male”

Gelson Bremer è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus e Nantes, gara valida per i sedicesimi di Europa League: “Per noi è una gara importante, vogliamo arrivare in fondo, ma pensiamo una gara alla volta. Siamo una bella squadra, un bel gruppo, abbiamo fatto qualche gara non all’altezza, ma abbiamo anche vinto 8 gare di fila in campionato. La squadra c’è. Vincerla per andare in Champions? Dobbiamo dare il massimo e guardare ogni gara come una finale e vedere poi cosa succede”.

Sulla difesa a tre e sul rendimento stagionale: “Ho iniziato a quattro, ora a tre, mi trovo bene, sono a disposizione del mister. Il mio bilancio fin qui è positivo: ho fatto qualche gara non all’altezza ma mi sono ritrovato, la crescita c’è stata e il prossimo anno sarà importante. Ci hanno dato 15 punti, non sappiamo se ci saranno o no. Dobbiamo finire la stagione e pensare alla prossima, le aspettative saranno diverse partendo da zero. Le mie gare negative? Non cerco alibi. Ho fatto male, con Monza e Napoli non sono stato all’altezza. Cinque anni fa nessuno mi conosceva, lo scorso anno ho vinto il titolo di miglior difensore. Resilienza, è il mio segreto: guardo avanti”.

