Bremer va in nazionale: il difensore della Juve prende il posto dell’infortunato Gabriel

Gleison Bremer andrà in nazionale. Il difensore della Juventus ha preso il posto dell’infortunato Gabriel, giocatore dell’Arsenal, fermatosi per infortunio, nella lista dei convocati del CT del Brasile Dorival Junior per le amichevoli di lusso che la nazionale verdeoro giocherà in questa sosta, contro l’Inghilterra, a Wembley, e contro la Spagna, al Santiago Bernabeu.

Foto: Instagram Bremer