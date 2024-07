Bremer: “Thiago Motta sarà accolto alla grande. Auguro ogni bene ad Allegri. Futuro? Ne parlerò dopo la Copa America”

Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista ad As, quotidiano spagnolo, in cui ha trattato diversi temi, dalle stagioni passate con la Juventus, all’arrivo di Thiago Motta e al suo futuro, alla luce dell’interesse di tanti club.

Queste le sue parole: “Mi sento molto bene e preparato per tutto quello che ho fatto nelle ultime stagioni. Nella Selezione non cambia nulla e continuo ad allenarmi con molta disponibilità e motivazione per aiutare la squadra nel modo migliore se il team mi sceglie in qualsiasi momento.

Sulla Juve: “Sì, sì. Il tema dei punti di penalizzazione era nella stagione 2022/23 e ci ha lasciato molto tristi, ma sono cose su cui non potevamo fare nulla. In Serie A abbiamo iniziato molto bene, ma da gennaio e fino alla fine della Lega abbiamo lasciato alcuni punti lungo la strada e non siamo stati in grado di lottare per il titolo fino alla fine. Ma a mio parere il saldo è stato positivo. La cosa buona è che siamo riusciti a vincere la Coppa, un torneo molto tradizionale e importante. Noi meritavamo una gioia perché abbiamo lavorato molto bene e al di sopra di tutti i temi che erano passati.

E sulla partenza di Allegri, è complicato, ma così è il calcio. Gli auguro tutta la fortuna del mondo nella sequenza della sua carriera. Sono sicuro che continuerà ad avere successo ovunque vada perché è una persona molto professionale e appassionata del suo lavoro e della competizione. Ho imparato molto da lui.

È arrivato come star nella sua prima stagione e ora è stato nominato come uno dei migliori difensori dell’anno. Come valuta la sua evoluzione in questi due anni?

Prima di arrivare al club sono rimasto quattro anni a Torino e mi sono evoluto molto come giocatore e come persona. Sono maturato molto. Quando ho firmato per la Juventus avevo già una buona conoscenza del campionato e anche del paese. Ero già riuscito a vincere il premio ai migliori giocatori di calcio quando giocavo a Torino e ho continuato a dimostrare il mio livello con il mio lavoro nel nuovo club. A poco a poco stiamo aiutando la Juventus a tornare protagonista e a lottare per grandi cose. Spero vivamente che la prossima stagione sarà di grande gioia per tutti noi, giocatori e tifosi.

A fine stagione sono state confermate la destituzione di Allegri e l’arrivo di Thiago Motta. Come si è sentita nello spogliatoio? “Come tutto questo è successo alla fine della stagione, noi eravamo già partiti per le vacanze o ci eravamo uniti alle nostre rispettive selezioni. Non posso dirti come è rimasto il clima nello spogliatoio perché non lo so. Ma, come ho detto prima, auguro tutta la fortuna del mondo ad Allegri.

Thiago Motta sarà ben accolto da tutto lo spogliatoio. È un professionista che ha fatto un ottimo lavoro e penso che sia stata un’ottima scelta del club. Per quanto mi riguarda, farò del mio meglio per aiutarlo ad adattarsi il più presto possibile

Nonostante abbia solo 27 anni, sei uno dei veterani della Seleção, uno degli uomini più esperti. Come valuta il ricambio generazionale in corso? La Selezione Brasiliana attraversa una transizione importante. C’è stato un cambiamento nello staff tecnico e sono rimasti pochi giocatori che hanno disputato l’ultimo mondiale. Quello che devo fare è cercare di aiutare coloro che stanno arrivando e passare un po’ della mia esperienza professionale. È ancora troppo presto per fare una valutazione del lavoro perché Dorival e il suo staff tecnico hanno appena iniziato il progetto. Ma credo che siamo sulla strada giusta.

Affrontano grandi squadre in Coppa America, ma nella loro squadra hanno Vinicius e Rodrygo, che hanno appena vinto la Champions League, com’è allenarsi con questa classe di attaccanti che seminano il panico? Come si fa a fermarli?

Vini Jr ha fatto una stagione incredibile e ha tutte le possibilità di vincere il Pallone d’Oro. Rodrygo è un giocatore spettacolare, completo. Noi abbiamo la fortuna e il privilegio di poter contare su due grandissimi giocatori e dobbiamo fare in modo che entrambi e tutti gli altri possano esibirsi nel miglior modo possibile affinché la squadra possa giocare insieme. Speriamo che tutto vada bene e possiamo fare una Coppa America positiva.

Vinicius è il grande favorito del Pallone d’Oro? Ci sono grandi giocatori che giocano il premio, come Bellingham, ma penso che Vini sia uno dei favoriti e merita questo riconoscimento.

Endrick ha detto alla conferenza stampa che nessun giocatore è un attore principale in questa Coppa America. Come sono gli animi in spogliatoio? “Questa è l’idea. Il calcio è uno sport collettivo e tutti sono importanti. Certo, abbiamo l’uno o l’altro con grandi qualità individuali, ma il segreto del successo è far funzionare la squadra in modo uniforme, equilibrato e collettivo. Se a livello collettivo va bene, la qualità individuale apparirà prima o poi”

Sul futuro: “Sono molto concentrato sulla Copa America e lascio la questione ai miei agenti. Certo, ho letto alcune cose e sono felice di sapere quali club con così tanta storia potrebbero seguirmi, ma la verità è che ne parlerò con i miei agenti dopo la Coppa America. Ho molti obiettivi. Voglio disputare uno o due altri Mondiali e voglio continuare a lottare per titoli importanti in Europa”.

Foto: Instagram Bremer