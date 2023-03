Bremer sulla Champions: “Stiamo dimostrando sul campo che possiamo arrivarci”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il difensore della Juventus, Gleison Bremer, ha così parlato dopo il successo per 4-2 nel derby contro il Torino: “Abbiamo fatto una buona partita, iniziando un po’ male ma vincendola e questo è quello che conta. Il derby è una partita speciale”.

Poi ha proseguito parlando dell’esultando sul gol: “Sul secondo gol potevo fare meglio. L’importante è che abbiamo vinto 4-2”. E sul ritorno in campo di Pogba: “Quelli che entrano, come Pogba, hanno qualità. Poi la loro qualità esce fuori”.

Infine, sulla Champions: “Se puntiamo alla Champions? Stiamo dimostrando che sul campo possiamo arrivare lì. In teoria abbiamo 50 punti, ma dobbiamo pensare ad andare sul campo e a vincere ogni partita”.

Foto: Instagram Juventus