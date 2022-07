Bremer su Instagram: “Preparato per quello che sta arrivando”

Gleison Bremer ha postato su Instagram una foto con una frase che fa intendere come ormai il difensore brasiliano è pronto per lasciare il Torino per iniziare una nuova esperienza.

Bremer, su Instagram ha scritto: “Preparato per quello che sta arrivando”.

Ennesima conferma che Bremer ormai è un promesso sposo dell‘Inter, come vi raccontiamo dallo scorso dicembre e ribadito nei mesi successivi, in particolare a maggio, quando la sua scelta è stata confermata.

A questo punto bisogna solo aspettare i prossimi passaggi, tra Inter e Torino, per arrivare alla definizione dell’affare.

Foto: twitter Torino