Bremer risponde a Lukaku. Svilar e Szczesny salvano tutto nel finale. Roma-Juventus termina 1-1

Termina in parità il big match dell’Olimpico tra Roma e Juventus. E’ la Juve a rendersi pericolosa per prima, dopo quattro minuti, con un tiro da fuori di Chiesa che si spegne sul fondo. Due giri di lancetta più tardi è Vlahovic a sfiorare il gol del vantaggio per i bianconeri, con un piattone di mancino che termina di poco a lato. All’11’ risponde la Roma, con la traversa colpita da Kristensen, con un colpo di testa su cross di Angelino. E’ il preludio al gol che sblocca l’incontro, che arriva al quarto d’ora: Dybala accarezza il pallone e serve Cristante, che la gira in porta. Sulla respinta di Gatti, Lukaku è il più veloce a depositare in rete, realizzando il suo gol numero 300 con le squadre di club. Il pari della squadra di Allegri arriva poco dopo la mezz’ora: duello tra Chiesa e Pellegrini vinto dal bianconero, che serve dentro Bremer: salto del brasiliano tra Kristensen e Llorente e colpo di testa vincente che si insacca, rimettendo il risultato in parità. Al 38′ è il grande ex Dybala a provarci direttamente su punizione, con la sfera che non trova lo specchio della porta per pochi centimetri. In avvio di ripresa Chiesa sfiora il 2-1: giocata in dribbling secco su Kristensen e, quasi dal limite, calcia fortissimo in porta, facendo tremare il palo di Svilar. Dopo una fase di stanca la partita di riaccende nuovamente: è Rabiot a scaldare i guanti dell’estremo difensore giallorosso, con una conclusione dalla lunga distanza. Al 67′ Baldanzi va via a Danilo e offre il pallone a Pellegrini, ma il tiro del capitano capitolino viene deviato da Bremer in angolo. A venti minuti dal novantesimo è Kristensen a far correre un brivido sulla schiena di Szczesny e dei tifosi bianconeri, ma la difesa della Juve si salva in corner. Al 79′ Svilar si rende protagonista di un buon intervento, alzando sopra la traversa una conclusione schiacciata di Locatelli. Il portiere belga è ancora decisivo nel finale, all’88’, quando è superlativo nel neutralizzare un colpo di testa a botta sicura di Kean. Negli ultimi istanti è Abraham ad avere la grande chance per il gol vittoria: ma l’inglese non angola a sufficienza e Szczesny esce a valanga, salvando i suoi. Un punto a testa che permette alla Juventus di portarsi a 66 punti, momentaneamente a +9 sull’Atalanta, sesta in classifica. Roma che, invece, sale a quota 60, con tre lunghezze di vantaggio sui bergamaschi, che avranno domani, però, la grande chance di agganciarli, battendo la Salernitana.

Foto: Instagram Svilar