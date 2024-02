Bremer ricorda Brehme: “Mio padre mi ha voluto chiamare come te, eri il suo idolo”

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Andreas Brehme, a 63 anni. Simbolo di Bayern Monaco e Inter, campione del mondo con la Germania nel 1990, è stato protagonista assoluto nel suo ruolo, lasciando un ricordo indelebile a tutti coloro che lo hanno visto giocare nel fiore degli anni. Tra questi c’è anche il papà di Gleison Bremer. A svelare che l’affinità tra il nome del terzino scomparso e quello del difensore della Juventus non sia un caso, è stato proprio il centrale bianconero, che in una story su Instagram ha voluto salutare a modo suo Brehme: “Eri l’idolo di mio papà, che ha voluto chiamarmi come te. Per me resterai sempre un esempio di sportività. Ciao Andy!“, il messaggio in una storia su Instagram per Brehme, scomparso a Monaco di Baviera a 63 anni, con allegata una foto dell’ex calciatore con la Coppa del Mondo vinta con la Germania a Italia ’90.

Foto: Foto: Instagram Bremer