Bremer, primo derby in bianconero. Da Piola a Vieri, da Ogbonna a Quagliarella. Tanti i doppi ex, come il brasiliano

La decima giornata di Serie A vedrà nel derby di Torino tra i granata e la Juventus il match clou, in programma domani alle 18. Sarà la gara speciale di Gleison Bremer. Il difensore centrale brasiliano sarà al suo primo derby da ex granata, dopo che ne ha giocati 5 con la maglia del Toro, esordendo tra l’altro, proprio in un derby, datato 3 maggio 2019.

Bremer non è il primo a giocare il derby della Mole con entrambe le maglie. Il brasiliano è in compagnia di tanti calciatori, in molti hanno fatto anche la storia del calcio italiano. Partiamo proprio da Silvio Piola, il miglior marcatore della storia della Serie A, ha giocato 3 stagioni al Torino e 2 alla Juve negli anni ’40 e ’50. Un altro, è il portiere Sentimenti IV, a fine anni ’50, Pasquale Bruno, negli anni ’90, dove gioca 3 stagioni alla Juve e 3 al Toro, Dino Baggio, Gianluca Pessotto, cresciuto nel vivaio del Torino ma affermatosi poi nella Juve, senza dimenticare Bobo Vieri, che cresce nella Primavera del Torino, debutta in Serie A in granata e gioca anche una stagione alla Juve, passando poi per i più recenti Amauri, Ogbonna, che ha fatto lo stesso percorso di Bremer da difensore, per arrivare, infine, a Immobile e Fabio Quagliarella.

Bremer si aggiunge quindi a un nutrito gruppo che ha giocato con entrambe le maglie, granata e bianconera.

Foto: twitter Juve