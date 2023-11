Bremer più Rugani: la Juve doma un buon Cagliari (2-1) e torna in testa per una notte

La Juventus torna in vetta almeno per una notte: 2-1 al Cagliari. Partono meglio i bianconeri, ma la prima occasione della partita è dei sardi. Corner di Viola dalla sinistra, svetta tutto solo di testa Dossena e spreca deviando alto sopra la traversa. Al 33′ arriva la prima occasione anche per i bianconeri: palla illuminante di Chiesa dalla trequarti per il taglio centrale verso l’area di Kean, ma la ricezione è difettosa e arriva Scuffet, sicuro, in uscita. È ancora la Juventus a rendersi pericolosa al 42′, ma la conclusione di McKennie si spegne di poco sul fondo. La Juve alza i ritmi nella ripresa. E pronti, via e Chiesa attacca l’area facendo partire un tiro per impegnare Scuffet, che blocca tuffandosi in presa. È il primo tiro nello specchio. Pochi minuti dopo è ancora Chiesa a rendersi pericoloso, ma il suo tiro finisce alto non di molto. La Juve insiste, e sul corner dalla sinistra di Kostic, Gatti svetta di testa ma la deviazione finisce alta di poco oltre la traversa. All’ora esatta di gioco che la Juve sblocca la partita su palla inattiva: punizione laterale battuta da Kostic, Bremer svetta sopra la difesa sarda e batte di testa Scuffet. Al 69′ arriva anche il raddoppio bianconero firmato da Rugani, sempre su palla inattiva ma questa volta su calcio d’angolo. Ma non è finita. Al 75′ il Cagliari riapre la gara con Dossena. Anche i sardi fanno male si palla inattiva, il difensore dei sardi salta benissimo sugli sviluppi di un corner e batte di testa Szczesny. Si interrompe dopo 615 minuti l’imbattibilità del portiere della Juventus. Le occasioni da rete continuano ad arrivare sui calci piazzati. Ed è ancora Dossena a rendersi pericoloso, ma il suo tentativo si stampa sul palo. Nel finale grande azione personale di Vlahovic che appoggia a Iling Jr per chiudere la partita, ma il tentativo dell’esterno inglese è debole e viene allontanato dalla difesa sarda. Termina così all’Allianz Stadium, vince la Juventus 2-1 e torna al primo posto in attesa dell’Inter (impegnato domani a San Siro contro il Frosinone, ore 20.45).

Foto: Instagram Juventus