Bremer: “Non abbiamo sottovalutato il Camerun. Fallite troppe occasioni”

Intervenuto ai microfoni della Rai, il difensore del Brasile, Gleison Bremer, ha così parlato dopo la sconfitta contro il Camerun nell’ultima gara della fase a gironi dei Mondiali in Qatar: “Non esistono partite facili, assolutamente. Non abbiamo sottovalutato la partita, ma purtroppo abbiamo perso nel finale e fallito tante occasioni. Il calcio è così: loro hanno avuto un’occasione e l’hanno sfruttato. Perdere non è mai bello. Dobbiamo alzare il livello dell’attenzione e fare bene agli ottavi“. Poi ha proseguito: “Sono contento di aver fatto una grande stagione e di essere riuscito ad arrivare in nazionale per il Mondiale. Speriamo di andare avanti“.

Foto: Instagram Brasile