Bremer: “Mi rivedo in Chiellini. L’Inter è la favorita per lo scudetto”

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Bremer, fresco di rinnovo con la Juventus, ha raccontato di come Chiellini lo abbia aiutato inizialmente ad ambientarsi nel mondo Juve: “In realtà mi ha aiutato tanto parlare con Chiellini. Ci sentiamo spesso, il primo anno gli ho chiesto consigli su come potevo gestirmi quando avevo partite ravvicinate, la scorsa stagione mi è stato vicino soprattutto da gennaio in poi, quando abbiamo iniziato ad andare male in campionato. E’ come un fratello maggiore, è lui il mio mental coach. Mi aiuta anche a capire come posso affrontare al meglio un attaccante. Mi dà una grande mano”. Il difensore brasiliano ha aggiunto: “Mi rivedo sicuramente in Chiellini. Mazzarri quando arrivai dal Brasile fu il primo a tirare fuori il paragone. Mi diceva sempre “tu sembri un po’ Chiellini”. E’ stato il mio punto di riferimento. Lo guardavo sempre, abbiamo giocato due-tre volte contro ma ero timido e mi vergognavo a parlargli. Quando sono arrivato alla Juventus gli ho chiesto se potevo prendere la sua maglia e da lì è nato un grande rapporto. Mi spiace solo di non aver giocato accanto a lui”. Bremer ha parlato anche del nuovo sistema di gioco con Motta: “A livello tattico stiamo lavorando ancora poco, però la squadra quest’anno è più adatta a giocare a quattro e io lo faccio già nel Brasile. Sono arrivati calciatori nuovi, anche un portiere che gioca più con i piedi e sta alto. Serve disponibilità da parte di tutti, il mister è sulla strada giusta anche se manca ancora qualcosa. Mi piace giocare più alto, mi sento più libero. Si vede già in allenamento e nelle amichevoli che siamo più aggressivi”. Bremer conclude con la favorita per lo scudetto: “L’Inter è favorita e riparte per vincere lo scudetto. E’ ancora presto, manca un mese alla fine del mercato e molte squadre si stanno rinforzando, speriamo di renderlo più combattuto”.

Foto: Instagram Bremer