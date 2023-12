Bremer: “La Juve è vincente, sono contento di proseguire”

“Un anno e mezzo fa ho scelto la Juve perché è una squadra vincente, un gruppo capace di conquistare anche nove scudetti di fila, però quello che ha fatto la differenza è stato che appena sono arrivato qui ho capito che la Juventus è una famiglia“. Queste le parole di Gleison Bremer dopo il rinnovo contrattuale fino al 2028. “Quest’anno le cose stanno andando meglio: la prima stagione qui alla Juve è stata di ambientamento per me, ho vissuto tante situazioni. Con l’arrivo dei nuovi dirigenti ho trovato maggiore serenità. Ora mi sento davvero a mio agio. Siamo consapevoli della forza dell’Inter e il nostro compito è quello di restare lì”. E sulla partita di sabato contro la Roma: “Sarà una partita complicata e so bene che contro Lukaku non sarà semplice confrontarsi. Un attaccante del genere si affronta in vari modi”.

Foto: sito ufficiale Juventus