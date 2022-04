Bremer: “Koulibaly fortissimo, Osimhen devastante. A Ibra devi stargli attaccato”

Bremer, pilastro della difesa del Torino, è stato intervistato da Dazn. Il brasiliano ha parlato dei suoi idoli e delle partite contro i big della Serie A: “A uno come Ibra stai attaccato per cercare di anticiparlo: è grosso e devi saper usare bene il fisico. Con uno come Osimhen, invece, con palla libera devi scappare sempre: a lui non piace la palla nei piedi, vuole essere lanciato. E quando lo fa è devastante. Tra la difesa a 3 e quella a 4 preferisco quella a 3 perché è la linea con la quale mi sono consacrato. Per quanto mi riguarda ho imparato a usare la testa in campo, non è una dote naturale. Bisogna capire quando scappare e quando è il momento di andare: non si gioca soltanto attraverso la forza, intercettando a marcando. E’ più complesso di così. E poi va conosciuto bene l’avversario: se è veloce non posso stargli sempre attaccato perché se mi fa un movimento corto-lungo sono morto. Se l’attaccante è più lento invece gli sto sempre attaccato e gioco subito sull’anticipo. Mi è sempre piaciuto Lucio, ma tra i contemporanei chi è veramente forte è Van Dijk. Tra chi gioca in Italia dico invece Koulibaly, è un altro difensore davvero forte. Mi piace far gol. Non ne faccio spesso, ma qualcosa creo”.

FOTO: Twitter Torino