Bremer-Inter: l’esito dell’incontro e il retroscena. Ora la Juve può affondare

Gleison Bremer e l’Inter: un inseguimento incredibile, interminabile, con un probabile salto nel buio. In serata si è svolto l’incontro tra i club, con la presenza dell’amministratore delegato Giuseppe Marotta. Prima dell’incontro c’era stato un colloquio con lo stesso difensore brasiliano che aveva chiesto all’Inter lumi sulla nuova offerta e sulla disponibilità a rilanciare. Ma l’Inter, secondo quella che era la previsione del pomeriggio dopo la riunione con Zhang, non ha rilanciato e ha proposto al Torino 30 milioni più bonus e la disponibilità sul cartellino del giovane Casadei. Il Torino ha preso atto. Nel frattempo c’erano già stati contatti con la Juve, ma i bianconeri non hanno ancora presentato un’offerta ufficiale. Prevedibilmente il club bianconero, dopo aver ceduto de Ligt nelle prossime ore, rilancerà e formalizzerà la proposta da 35 milioni più 5 di bonus con un ingaggio da 4 più milioni a salire più bonus a Bremer. A questo punto il club bianconero potrà affondare e perfezionare l’assalto e l’inseguimento a Bremer. È possibile che la proposta ufficiale della Juve arrivi domani e non in nottata, ma sono semplicemente dettagli.

Foto: Bremer Instagram