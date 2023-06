Il centrale della Juventus dopo essere stato inserito nel “Team of the Season” della Serie A, ha voluto ringraziare i tifosi sui social. Ecco le sue parole: “Il primo anno in bianconero è sempre speciale e non si scorda mai. Purtroppo non sono arrivati i risultati che volevamo, per questo motivo questo premio personale mi rende felice ma con l’amaro in bocca”.

Foto: Instagram Juventus