Bremer: “Ho detto ad Allegri che volevo giocare. Con la difesa a tre andiamo meglio”

Dopo la vittoria contro l’Inter, Gleison Bremer ha così analizzato la prestazione della Juventus ai microfoni di Sky Sport: “Oggi è stata una partita importante, in una settimana difficile. Venivo da un infortunio, ho avuto la febbre ed ero in dubbio. Ho detto al mister che volevo giocare, in difesa abbiamo fatto bene e grazie a Dio abbiamo vinto”.

Poi ha proseguito rispondendo alla domanda sul suo ruolo: “Quando uno si allena bene, può fare anche la difesa a quattro. Ma con la rosa che abbiamo il mister ha capito che a tre giochiamo meglio”.

Infine, ha parlato di cosa sta cambiando in casa Juve dopo l’eliminazione in Champions: “È difficile stare più su, gli altri stanno davanti. Abbiamo orgoglio, carattere, dobbiamo allenarci e fare di più per vincere qualcosa. Sono venuto qui alla Juventus e non ho il bagaglio per dire agli altri come lavorare. Piano piano mi sto inserendo e piano piano tireremo fuori le cose migliori”.

Foto: Juve Twitter