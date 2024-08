Bremer: “Giuntoli e Motta decisivi per il rinnovo. Vedo la squadra più unita”

Bremer in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, rilasciata dopo il rinnovo fino al 2029 con la Juventus, si è detto felice di questa scelta fatta: “Sono molto contento, la Juventus è un grande club che mi fatto crescere. Qui ho scoperto la Champions e sono felice di proseguire con la Juve, una società molto ambiziosa come me. Insieme possiamo raggiungere grandi traguardi”. Il difensore bianconero non ha negato il corteggiamento di altre big: “So che mi hanno cercato squadre importanti ma anche la Juve lo è. Sono già in un grande club, perché dovrei ricominciare da capo altrove? Qui sto benissimo e voglio vincere con questa maglia. Sono in Italia da sei anni, è la mia seconda casa”. Bremer ha anche svelato come Giuntoli e Motta siano stati decisivi per il suo rinnovo: “Credo molto nel progetto della Juventus, so che è pluriennale e per questo ho scelto di restare a lungo. La Juve come tutte le grandi squadre ha la missione di vincere. La Coppa Italia è stato il mio primo trofeo e non voglio certo fermarmi”. Su Giuntoli: “Il suo arrivo mi ha dato grande serenità. Ci siamo confrontati spesso, dentro di me sapevo di poter dare ancora di più, lui mi ha spinto a non accontentarmi. E’ un grande motivatore”. Sulla squadra: “Vedo la squadra più unita, non che prima non lo fosse ma abbiamo più ordine. Sarà una stagione faticosa però io sono più abituato a gestire certi ritmi perché sono cresciuto tanto a livello mentale. Non sono preoccupato”. Bremer ha fatto un bilancio della sua avventura in bianconero: “Il primo anno è stato di ambientamento, è stato difficile per me abituarmi a giocare ogni tre giorni, sia fisicamente che a livello mentale. Il secondo è stato migliore, abbiamo lottato per lo scudetto. Tutto questo fa parte della crescita di un giocatore. Io conto di migliorare ancora molto grazie a Thiago motta con cui parlo tanto. Siamo all’inizio, ora bisogna solo lavorare”.

Foto: Instagram Juventus