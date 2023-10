Bremer e il “turbante” come Chiellini: “Scusa Giorgio, l’ho preso in prestito”

In casa Juve, un 3 che si rispetti, pre tradizione, non può non avere una volta nella vita la famosa fasciatura, magari insanguinata, che è stato simbolo di Giorgio Chiellini per anni.

E così, anche il suo successore, Gleison Bremer, nel derby con il Toro, ha voluto emulare il suo predecessore.

Simpatico il siparietto social, dove Bremer ha scritto: “Scusa Giorgio, l’ho preso in prestito”, riferendosi a Chiellini e al turbante. L’ex bianconero, ha commentato sotto al post con una fragorosa risata.

Foto: Instagram Bremer