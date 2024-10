Bremer: “Difficile trovare le parole in questo momento”

Dopo la dura batosta arrivata dall’esito degli esami, che hanno riscontrato la lesione del legamento crociato, Gleison Bremer ha parlato tramite il suo profilo Instagram, in un post che mostra tutta la delusione del brasiliano. Stagione probabilmente finita per il centrale bianconero, che ora dovrà affrontare tutti gli iter di recupero.

“Difficile trovare le parole in questo momento così difficile, purtroppo il risultato degli esami è stato il peggiore. È una sfida che voglio affrontare con la stessa motivazione di sempre, sarà un’opportunità per crescere, migliorare e tornare più forte. Ora mi aspetta un lungo recupero ma non mancherà il mio sostegno alla squadra e ai miei compagni. Grazie a tutti per il supporto, Forza Juventus”.

Foto: Instagram Bremer