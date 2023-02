Bremer: “Ci siamo parlati, quello che accade fuori non può riversarsi in campo”

Gleison Bremer, match-winner nei quarti di finale di Coppa Italia, è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria per 1-0 contro la Lazio: “Sono contento per questo gol, ma contava passare il turno in questo momento. Sappiamo che abbiamo fatto due partite non all’altezza”. E sul caso extra-campo della Juventus: “Ci siamo parlati e quello che accade fuori dal campo non può riversarsi in campo, ci pensa la società, noi pensiamo al campo. LA Juventus è una squadra di alto livello, facciamo più punti possibili e vediamo dove saremo a fine campionato. All’inizio dell’anno abbiamo perso qualcosina, poi ci siamo parlati e ci siamo ritrovati”.

Foto: Twitter Juve