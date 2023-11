Bremer: “Cercavo il gol, non arrivava da tempo. L’Inter? Grande squadra ma la nostra grinta non ha eguali”

Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Cagliari.

Queste le sue parole: “Certo, abbiamo fatto una bella partita lì dietro, però da 11 partite non facevo un gol, ero un po’ arrabbiato e oggi finalmente sono riuscito a fare il primo gol stagionale”.

Ci racconti dello spirito che c’è tra di voi anche senza Danilo? “Stiamo lavorando bene, anche Rugani quando ha iniziato a giocare sta facendo una bella stagione, dobbiamo continuare così, è quello che chiede il mister. Abbiamo una partita a settimana e c’è tanto tempo per lavorare. Chiunque entri, sta dando una grande mano”.

Ti senti più leader come ha detto Allegri? “Sì certo, è normale, la prima stagione è difficile, anche se è l’Italia, però sono uscito dal Toro per la Juve. E’ normale che io cresca un po’, spero di continuare così anche il prossimo anno per fare una grande stagione”.

Dopo la sosta c’è l’Inter. Come la affronterete? “Sappiamo che loro sono una grande squadra, stanno bene, però la nostra differenza, la nostra forza è la grinta e non ha eguali e dobbiamo continuare così”.

Foto: Instagram Juventus