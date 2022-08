Bremer: “Bell’esordio. Questa vittoria ci permette di prendere ancora più fiducia per il futuro”

Al termine del match vinto contro il Sassuolo, il difensore della Juventus, Gleison Bremer, ha commentato l’esordio dei bianconeri ai canali ufficiali del club: “Ho fatto una bella partita, ma posso ancora migliorare. E’ stato un bell’esordio, abbiamo vinto 3-0 e non abbiamo preso gol, questo è molto importante per iniziare al meglio il campionato. Questa vittoria ci permette di prendere ancora più fiducia in vista dei prossimi impegni“.

Foto: Twitter Juventus