Bremer: “Abbiamo preparato al meglio la stagione. Lotteremo per questa maglia”

La Juventus inizierà il proprio campionato lunedì con la sfida contro il Como. Uno dei punti di riferimento della nuova Juve, targata Thiago Motta, è Bremer, che con un post su Instagram ha commentato il precampionato concluso e la Serie A ormai alle porte: “Pre season done. Ci siamo allenati con molta intensità e un ottimo spirito di gruppo per preparare al meglio questa stagione. Siamo carichi e con grande ambizione. Ora è arrivato finalmente il momento di scendere in campo, competere con la stessa intensità e dare tutto per questa maglia”.

Foto: Instagram Bremer