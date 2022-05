Brekalo saluta il Torino: “Ho dato tutto per onorare questa maglia. Sono stati 9 mesi meravigliosi”

Con un post su Instagram, Josip Brekalo saluta il Torino, dopo la stagione appena conclusa, con il club che non riscatterà il giocatore.

Queste le sue parole: “Vorrei ringraziare tutti per la bellissima stagione e per questi meravigliosi e intensi nove mesi trascorsi a Torino. Sono molto grato per questo continuo supporto dimostrato ogni attimo di questa magnifica avventura che resterà per sempre nella mia mente e nel mio cuore. Ho dato tutto me stesso per il successo di questo club, perché indossare la maglia del Torino è un grande onore e una responsabilità impegnativa e affascinante, le nostre strade si separano ma ho preso questa decisione e la porterò avanti con rispetto e gratitudine”.

Foto: Twitter Torino