Brekalo si presenta: “La Fiorentina è un grande club. Posso aiutare la squadra nelle tre competizioni”

Josip Brekalo, nuovo acquisto della Fiorentina si è presentato oggi in conferenza stampa ai giornalisti. L’attaccante viola ha parlato del perché ha scelto Firenze: “Buongiorno a tutti. La Fiorentina è un grande club con giocatori forti e l’allenatore che ha una filosofia che mi piace molto. In Croazia, con la Dinamo e la nazionale, si gioca sempre 4-3-3. Posso aiutare la squadra nelle tre competizioni quando sarà il mio momento, abbiamo tante partite”. Successivamente Brekalo ha parlato delle sue condizioni fisiche: “Sono in una buona forma fisica. Certo, non giocando da 2-3 mesi non posso essere al massimo ma non ho mai avuto infortuni e mi sono sempre allenato. Quando arriverà il mio momento sarò pronto. Giocando in un grande club come la Fiorentina è normale avere concorrenza, ma giochiamo talmente tante partite che sicuramente toccherà a me”.

Foto: instagram Brekalo