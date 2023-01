Brekalo: “Fiorentina prima scelta, vediamo se sarò a Roma. Ho scelto il numero 77”

Intercettato dai media, Josip Brekalo ha rilasciato le prime parole da giocatore della Fiorentina: “Sono molto contento di arrivare qua, Firenze è la più bella città d’Italia. Per me è uno step in più, avevo altre opzioni dalla Spagna e dall’Italia ma questa è stata la prima scelta per me. L’obiettivo è fare sempre meglio. Quando non giochi tanto non sei al 100%, ma dopo una-due settimane con la squadra sarà in forma, ci vorrà poco. Domani parlerò con il mister, vediamo se sarò a Roma con la Lazio. Ho scelto il 77, il mio numero era sempre il 7 e qui voglio fare il doppio rispetto a prima. Mandragora mi ha parlato della squadra, ma la conoscevo già. Non ho parlato tanto negli ultimi mesi”.

Foto: Screen Passione Fiorentina