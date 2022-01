Brekalo: “Felice per la prima doppietta in Serie A. Modric? Facile giocare con lui e Brozovic”

Il centrocampista croato del Torino Josip Brekalo ha parlato nel post partita della gara contro la Fiorentina ai microfoni di Dazn: “Sono veramente felice della prima doppietta di Serie A che ha aiutato la squadra a vincere contro una buona squadra come la Fiorentina. Sono convinto che ci darà maggiore consapevolezza. Voglio giocare al massimo per segnare e fare assist per i miei compagni. Questo è soltanto l’inizio, so di poter fare ancora meglio”. Su Modric: “Ammiro la sua qualità nel giocare sotto pressione. Giocando con giocatori come lui e Brozovic è molto più facile”.

FOTO: twitter torino