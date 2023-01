Brekalo e il Monza: quella sorpresa di metà novembre che sta per concretizzarsi

Una lunga, lunghissima, rincorsa, quella di Adriano Galliani per Josip Brekalo. E per quello che presto può diventare un colpo di grande spessore. Era addirittura il 15 novembre quando il Monza mosse i primi passi concreti, esclusiva di Sportitalia e la tendenza di muoversi per tempo in modo da anticipare un’importante concorrenza. Ora mancano gli ultimi dettagli: il Monza ha lavorato sodo per rilevare il cartellino del croato in scadenza a giugno. E proporrà un contratto pluriennale da circa 2 milioni a stagione più bonus. In queste settimane c’è stato qualche problema con l’intermediario della trattativa, il Bologna ci ha pensato ma in ritardo, mentre la Fiorentina mai ha pensato al croato ex Torino e ora in forza al Wolfsburg. Il Monza si appresta a tagliare il traguardo, circa 50 giorni dopo quell’indiscrezione. E non è così scontato che i colpi del Condor debbano obbligatoriamente arrivare negli ultimi giorni di mercato…

Esclusiva SI – Monza, forte pressing su Josip Brekalo. Classe 98. Offensiva di Galliani per gennaio, pronto a chiudere. Intanto il 28 dicembre il Monza affronterà in casa in amichevole il Torino. @tvdellosport #sportitalia @AlfredoPedulla @Glongari #sportitaliamercato — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) November 15, 2022

