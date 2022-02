Brekalo: “Avevo bisogno di tempo per adattarmi. Il mio futuro è al Toro”

L’attaccante del Torino Josip Brekalo è stato intervistato da la Gazzetta dello Sport, dove ha parlato innanzitutto del derby della scorsa settimana, in cui ha siglato l’assist per il gol di Belotti: “Il derby l’ho rivisto tutto in tv: abbiamo giocato benissimo contro una delle squadre più forti d’Europa, un avversario importante per noi e per i tifosi. È stato un peccato perché potevamo pure vincerlo. Il mister ci ha detto che siamo pronti per fare grandi cose in questa stagione. E da qui ripartiamo. . Questo punto ce lo teniamo stretto, il nostro obiettivo è adesso finire in crescendo. Avevo bisogno di tempo per adattarmi al calcio italiano e alla filosofia di mister Juric. Oggi mi sento a mio agio, ho più fiducia in tutto ciò che faccio. Sto crescendo in questa stagione, ma posso fare di più e meglio. Futuro? Da parte mia certamente spero in granata. Il mio futuro è al Toro, qua sto veramente bene. Torino mi ha reso felice: è il momento più bello e importante della mia carriera”.

FOTO: Twitter Torino