Brekalo aveva deciso il suo futuro: precedenza alla Dinamo Zagabria

Josip Brekalo aveva deciso il suo futuro già durante i primi giorni del 2024. A dispetto di chi accumula tweet notturni per fare massa, alla larga da deontologia e cronologia, raccontando in inglese (perché non in croato la prossima volta?) presunti contatti tra Salernitana e Fiorentina per Brekalo. Storia di pochi giorni fa, smentita dai fatti, più o meno come la storia di Buongiorno che poteva andare al Milan e Dialó all’Inter. Brekalo aveva deciso già dai primi giorni di gennaio, non aprendo a chicchessia, confermando quanto era chiaro fin da sabato scorso. Ora la possibilità di rilanciarsi tornando a Zagabria, in prestito secco leggermente oneroso (come anticipato).

Foto: Instagram Brekalo