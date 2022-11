L’ex terzino dell’Inter, Brehme, intervistato da Magazine Pragma, ha parlato della Germania e della mancata convocazione di Gosens. Ecco le sue parole: “Io avrei convocato Gosens, è un ottimo giocatore sia in fase offensiva che in fase difensiva. In alcune partite è entrato benissimo. Spero che sia nel progetto Inter per il prossimo anno anche se lo vedo anche in un’altra squadra”.

Foto: Inter sito