Brehme: “Inter, grande colpo con Gosens. Un esterno completo, sa fare sia gol che assist”

L’ex esterno dell’Inter, Andreas Brehme, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito all’acquisto da parte dei nerazzurri di Robin Gosens dall’Atalanta, un tedesco che può continuare la tradizione.

Queste le sue parole: “Un grande colpo. Anche perché ha 27 anni. Complimenti ai nerazzurri che hanno preso un ottimo giocatore, un interprete completo sulla fascia. All’Atalanta è cresciuto tantissimo: è un acquisto straordinario. Ha un ottimo mancino e crossa benissimo, fa tanti assist. E attenzione agli uno contro uno, aspetto in cui è fortissimo e che all’Inter potrebbe servire. Cosa rappresenta il suo passaggio all’Inter? Mi metto nei suoi panni: se ti arriva un’offerta dall’Inter, vai a piedi da Bergamo a Milano. L’Atalanta gioca benissimo, è una squadra eccezionale e bisogna ringraziare Gian Piero Gasperini per l’ottimo lavoro. Ma è normale avere la tentazione di andare all’Inter. È successo anche a me: giocavo al Bayern Monaco ed era naturale che mi trasferissi a Milano. La Serie A era il miglior campionato del mondo. Sono molto contento di questa operazione”.