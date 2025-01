Breda verso Pisa-Salernitana: “Vedrete qualche interprete diverso”

Domenica 26 gennaio, alle ore 15:00, andrà in scena il match tra Pisa e Salernitana. Una gara molto importante per entrambe le compagini, con i padroni di casa che vogliono rimane sulla scia del Sassuolo, mentre gli ospiti hanno bisogno di prendere una boccata d’aria dalla zona playout per la retrocessione. A parlare della partita, durante la conferenza stampa di rito, è stato il tecnico del club granata Roberto Breda. Queste le sue parole: “Sappiamo che ci aspetta una partita non facile, toccherà a noi mettere in campo la giusta intensità per far male al Pisa e creare qualche difficoltà ad un avversario che sfrutta molto bene le ripartenze e che riesce a non farti giocare. Modulo e identità resteranno invariati, forse vedrete qualche interprete diverso. Capitolo portieri? La stima verso chi c’è dall’inizio non cambia, ma il mercato ti dà delle opportunità e abbiamo deciso di coglierle. La situazione di Sepe è particolare, ma io ho stima nei confronti di questo ragazzo. Quanto al mercato, inizialmente c’è stata un’accelerata per permetterci di avere a disposizione più scelte nei vari reparti”.

FOTO: Instagram Salernitana