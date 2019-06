Brazao: “Scelta saggia trasferirmi in Italia, ho imparato molto”

In un’intervista al Diário de Uberlândia, Gabriel Brazao, ora in vacanza ma pronto ad iniziare la sua stagione all’Inter, ha parlato della scelta di volare in Italia e lasciare il Brasile. “Non è stato facile prendere questa decisione, ho lasciato un grande club in Brasile e nel mondo come il Cruzeiro, hanno fatto tanto per me. Ma in quel momento, insieme alla mia famiglia e al mio agente, ho scelto per l’addio ed è stata una decisione saggia perché ho nuovi obiettivi. A Parma sono rimasto in prima squadra e la considero una grande esperienza, sono contento di aer avuto il mio spazio. L’Italia è uno dei migliori paesi del mondo nell’allenare i portieri, ho cercato di adattarmi senza snaturarmi, ed è stato importante per avvicinarmi allo stile italiano”.

Foto Sito Ufficiale FIFA