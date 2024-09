Bravo si candida: “Se chiamasse il Barcellona, sarei pronto a lasciare la pensione”

Marc-André ter Stegen si è infortunato gravemente e il Barcellona dovrà tornare sul mercato, attingendo agli svincolati per un sostituto. Con ogni probabilità il titolare sarà Inaki Pena, ma niente è da escludere e così, tra le tante suggestioni di queste ore, è circolata anche quella che vorrebbe un clamoroso ritorno di Claudio Bravo in blaugrana. In un’intervista rilasciata a WinWinAllSportsne ha così parlato: “Se il Barcellona dovesse chiamarmi, sarei pronto a lasciare la pensione”.

Foto: ibcbetas.com