Bravo: “Esonero di Bisoli? Venuto meno l’ambiente meraviglioso di un anno fa”

Nella giornata di lunedì, in casa Südtirol si è materializzato il ribaltone tecnico, con l’esonero di Pierpaolo Bisoli e la scelta di affidare la panchina a Federico Valente. Intervenuto sulle colonne del ‘Corriere dell’Alto Adige’, il direttore sportivo degli altoatesini Paolo Bravo, ha spiegato i motivi alla base della decisione: “Era venuta meno la dinamica che ci aveva portato ad ottenere un meraviglioso ambiente lo scorso anno, avevo la sensazione di poter mettere a rischio il risultato di tutti. Quello che si è visto nella passata stagione è fantascienza, il nostro è un progetto di sopravvivenza e il nostro campionato è questo. Sarebbe stato lo stesso, anche se avessimo avuto due o tre punti in meno”.

Sulla scelta di puntare su Valente: “Pensiamo che per il lavoro svolto in questi 5-6 mesi, Valente possa darci una mano: ha dimostrato di saper stare in campo, di avere un’empatia particolare e ora la valutiamo. Si era un po’ persa l’abitudine alla sofferenza, la gioia nel saper soffrire: siamo diventati più bellini ma meno concreti”.

Foto: Instagram Sudtirol