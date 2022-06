Bravo (DS Südtirol): “Obiettivo salvezza, anche all’ultimo minuto o all’ultimo secondo”

Paolo Bravo, direttore sportivo del Südtirol, ha parlato ai microfoni di tuttojuve.com: “Lamberto (Zauli, nuovo allenatore del sodalizio di Bolzano, ndr) è un bravo allenatore e molto intelligente. È una persona con cui condividere, parlare, è stato proprio questo a spingermi nel prendere lui. Ci tengo a precisare che tutti i passaggi sono stati effettuati nella maniera corretta, per questo ringrazio la Juventus nelle persone di Federico Cherubini e Giovanni Manna che mi dato la possibilità di contattarlo.

Ha disputato un buon campionato, buone partite, ma non lo abbiamo voluto solo per questo. Penso che non sia semplice gestire una formazione come l’U23 in cui spesso e volentieri i giocatori vanno e vengono dalla prima squadra, non l’ho mai sentito lamentarsi di questo aspetto. Ho bisogno di persone interessate di più all’aspetto positivo che a quello negativo in questa stagione, perché l’obiettivo sarà molto duro.

Obiettivo salvezza? Anche all’ultimo minuto o all’ultimo secondo, è quello l’obiettivo primario. Fare come la Cremonese? Noi guardiamo a mantenere la categoria, non ad altre cose“.

Foto: logo Sudtirol