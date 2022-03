Brasiliani di nuovo in patria. Marlon: “Difficile mantenere la calma col fragore delle bombe”

Dopo l’accorato appello dei giorni scorsi dall’albergo di Kiev, i calciatori brasiliani hanno prima raggiunto la Romania per poi lasciare alla spicciolata l’Europa alla volta del Brasile. Uno dei primi a rientrare in patria è stato il difensore dello Shakhtar Donetsk Marlon, che ha parlato ai media brasiliani: “Si sentiva il fragore degli aerei da combattimento che passavano sopra i nostri edifici, si sentiva il fragore delle bombe. Era difficile mantenere la calma anche se ci siamo raccolti insieme e abbiamo pregato. Le donne sono state molto forti”. Un ulteriore volo riporterà in Brasile i calciatori rimanenti.

Foto: Twitter Shakhtar