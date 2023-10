Brasile, prima chiamata in Nazionale per l’interista Carlos Augusto

Dopo l’avventura con la nuova maglia, arriva anche un altro passo avanti nella carriera di Carlos Augusto. L’esterno mancino infatti è stato convocato per la prima volta dalla sua Nazionale, il Brasile. Il ct Fernando Diniz ha scelto l’ex Monza per i prossimi match contro Venezuela e Uruguay validi per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Queste le parole dell’esterno su Instagram:

“Lo sognavo fin da bambino. Ringrazio tutti quelli che mi sono stati accanto e hanno creduto in me. Ho lavorato sodo per questo momento, perché non c’è gioia più grande che difendere i colori del proprio Paese. È un onore essere stato convocato dal Brasile e onorerò questa maglia al massimo”.

Foto: sito inter