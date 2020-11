Brasile, Pedro ko. Lascia il ritiro della Seleçao

Pedro, l’uomo che sta trascinando il Flamengo, ha dovuto lasciare per ora il ritiro del Brasile a discapito di Thiago Galhardo. A fermare l’attaccante un infortunio nella regione degli adduttori della coscia destra. Ad annunciarlo è stato direttamente il medico della Nazionale brasiliana, Rodrigo Lasmar: “Siamo andati in clinica per l’esame che ha confermato un danno muscolare alla coscia destra. È un piccolo infortunio, ma nella nostra valutazione non ci sono le condizioni affinché Pedro possa partecipare alla partita di martedì”, le sue dichiarazioni riportate da Globoesporte.

L’attaccante, classe 1997, è di proprietà della Fiorentina, che lo ha girato in prestito al Flamengo. In Brasile, 10 gol in 18 partite per lui nel massimo campionato e la chiamata dalla Nazionale alla quale ha però dovuto rinunciare.

Foto: Twitter Fiorentina