Brasile, lesione ai legamenti per Neymar. Mondiale a rischio

La sfortuna si accanisce ancora una volta sul numero 10 brasiliano, Neymar. Gli esami strumentali il capitano del Brasile dopo la distorsione rimediata nel match con la Serbia hanno evidenziato una lesione ai legamenti. Il dottore della Nazionale ha detto: “Ney non sarà a disposizione per le prossime due partite, ma sta lavorando con l’obiettivo di essere recuperato per il resto del Mondiale”.

Foto: Instagram personale